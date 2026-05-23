Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5.

Từ khoảng 6h sáng, khu vực trước điểm thi Trường Phổ thông Năng khiếu đã đông kín phụ huynh và học sinh.

Em Tích Như ôm mẹ thật lâu để lấy động lực trước khi vào trường thi. Như cho biết dù đã ôn tập khá kỹ song vẫn cảm thấy căng thẳng trước mỗi bài thi vì chỉ cần nhẫm lẫn một chút là có thể mất điểm.

Nhiều thí sinh tranh thủ xem lại tài liệu, trao đổi kiến thức cùng bạn bè trước giờ vào phòng thi.

Anh Thư (THCS Lê Quý Đôn) "nạp" cà phê để tỉnh táo làm bài môn thi ngữ văn thật tốt.

Hoàng Linh, học sinh THCS Bình Thắng (Bình Dương cũ) cho biết em khá áp lực khi kỳ thi năm nay có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất trong nhiều năm qua. Theo nữ sinh, đề thi theo chương trình mới đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức xã hội nhiều hơn nên em tập trung ôn kỹ các dạng bài nâng cao. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, gia đình em đã thuê phòng trọ gần điểm thi để thuận tiện nghỉ ngơi và giữ tinh thần ổn định trong hai ngày thi.

Đình Bách cho biết em chủ động đi ngủ từ 22h tối hôm trước để giữ sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho kỳ thi. Nam sinh nói không đặt quá nặng áp lực mà xem đây là cơ hội thử sức nên cảm thấy thoải mái hơn trước giờ làm bài.

Theo TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so năm ngoái. Chỉ tiêu của trường giữ ổn định là 595 học sinh. Như vậy, tỷ lệ chọi trung bình năm nay là 1/8.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh căng thẳng chờ con em tham dự kỳ thi...



Chị Nguyễn Thị Thùy, phụ huynh ở phường Tân Định, cho biết bản thân cũng có chút lo lắng trước kỳ thi nhưng luôn cố giữ tâm lý bình tĩnh để đồng hành cùng con. Theo chị, qua hai đợt thi thử chuyên Văn, nhận thấy đề thi hiện nay yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân, vận dụng tư duy và kiến thức xã hội nhiều hơn trước. “Con thi thử được khoảng 4,75 điểm nên gia đình hy vọng kỳ thi chính thức có thể đạt trên 5 điểm để tăng cơ hội vào lớp chuyên Văn”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc Quyên (phường Long Trường) cho biết năm nay cả gia đình đều áp lực khi việc tìm các trung tâm luyện thi chuyên nghiệp khó khăn hơn trước. Theo chị, con chủ yếu học cùng giáo viên trong trường và tự ôn luyện thêm tại nhà. “May mắn là thầy cô đồng hành, hỗ trợ học sinh rất nhiều trong quá trình ôn thi nên gia đình cũng yên tâm phần nào”, chị chia sẻ.

Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.