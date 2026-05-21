Chiều 21/5, TS Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường có 4.707 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.000 thí sinh so năm ngoái. Chỉ tiêu của trường giữ ổn định là 595 học sinh. Như vậy, tỷ lệ chọi trung bình năm nay là 1/8.

Lịch thi cụ thể như sau:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5 tại 4 điểm thi: Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường THCS Hồng Bàng, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương.

Thí sinh phải tham dự ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên gồm Toán, Văn, Anh và bài thi môn chuyên.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (Toán - Văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (Anh, Lý, Hóa, Sinh, Tin).

Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.