Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn thí sinh đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đây là 2 trường chuyên tổ chức thi lớp 10 sớm nhất tại Hà Nội năm nay.

Địa điểm thi của hai trường cạnh nhau, giờ bắt đầu thi môn đầu tiên (cùng Ngữ văn chung) của các thí sinh đều cùng là 8h.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên.

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Lịch thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109, vì vậy tỷ lệ chọi cũng theo thứ tự lần lượt này.

Cụ thể, khối chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/9,7; tức khoảng 10 em thi thì lấy 1. Lần lượt xếp sau là các khối chuyên Hóa học với tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý tỷ lệ chọi là 1/7,2; chuyên Tin học 1/6,9; chuyên Sinh học 1/5,2.

Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng ký, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên Toán và Tin; Tin học cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng) tương ứng cho các chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu năm 2026, trong đó khối chuyên Ngữ văn 90 chỉ tiêu, mỗi khối chuyên Lịch sử và Địa lý tuyển 30 em.

Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), không bị đình chỉ thi. Điểm của từng môn thi chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) phải đạt từ 6 trở lên. ĐXT = Ngữ văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) x 3.

Lịch thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026.

Tại TPHCM, sáng nay, hơn 4.700 thí sinh cũng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM. Năm nay, theo thống kê, số thí sinh đăng ký dự thi tăng hơn 1.000 em so với năm 2025. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường giữ ổn định là 595 học sinh. Như vậy, tỷ lệ chọi trung bình của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM năm nay là 1/8.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5 tại 4 điểm thi: Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường THCS Hồng Bàng, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026.

Thí sinh phải tham dự ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên gồm Toán, Văn, Anh và bài thi môn chuyên. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (Toán - Văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (Anh, Lý, Hóa, Sinh, Tin).

Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.