Chiều 4/11, MONO giới thiệu dự án triển lãm nghệ thuật MONO’S Solo Art Gallery kết hợp ký tặng fan, đồng thời ẩn ý về kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc.

Hơn 100 người hâm mộ xếp hàng chờ giao lưu với MONO dù trời khá nắng. Giọng ca Waiting for you tặng khán giả tại buổi ký tặng 4 mẫu áo với những dòng chữ: Em xinh, Open Your Eyes, Cười lên, Young, đồng thời đặt để các ẩn ý cho kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc.

Thanh Phi