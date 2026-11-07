Tối 6/11, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Nghi lễ Trung ương tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, thu hút hơn 4.000 tăng ni, Phật tử và đại biểu tham dự.