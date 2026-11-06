Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu đã thống nhất nhân sự hai Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự phiên làm việc còn có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Đại hội diễn ra chiều 6/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM).

Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); chư vị Phó Pháp chủ, thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại diện 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành.

Phát biểu tại phiên làm việc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với dự kiến nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức GHPGVN, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đặt lợi ích của Đạo pháp và GHPGVN lên hàng đầu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế

Tại phiên làm việc, Đại hội nghe báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026). Theo đó, GHPGVN hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm, hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ. Trong nhiệm kỳ, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo của Giáo hội đạt tổng trị giá hơn 7.500 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, GHPGVN cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành. Năng lực hoạt động giữa các địa phương, ban, viện và cơ sở tự viện chưa đồng đều; việc triển khai một số chương trình thiếu đồng bộ, chế độ báo cáo ở một số đơn vị chưa đầy đủ, đúng hạn.

Công tác quản lý tăng ni, tự viện còn gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Chất lượng giáo dục, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đồng đều. Một số vụ việc khiếu nại, tranh chấp liên quan đến tăng ni, tự viện kéo dài; vẫn xảy ra trường hợp vi phạm giới luật, quy định của GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Công tác thông tin, truyền thông có thời điểm chưa chủ động, việc kiểm chứng và cung cấp thông tin chính thống trước những thông tin sai lệch trên không gian mạng còn chậm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ X (2026-2031), GHPGVN xác định phương châm hoạt động là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, hướng đến xây dựng GHPG đoàn kết, thống nhất và vững mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN báo cáo định hướng nhiệm kỳ mới

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN trình Đại hội 12 chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, GHPGVN tập trung củng cố tổ chức theo hướng tinh gọn, thống nhất; tăng cường kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. GHPGVN sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về tăng ni, tự viện, tổ chức và hoạt động Phật sự; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, hoằng pháp, giáo dục, nghiên cứu Phật học và truyền thông.

Các nhiệm vụ khác gồm đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo; bảo tồn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

GHPGVN cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm, đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy vai trò doanh nhân Phật tử, nghiên cứu các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực tự chủ tài chính.

Về cơ sở vật chất, GHPGVN đặt mục tiêu triển khai dự án xây dựng Trụ sở Trung ương GHPGVN tại Hà Nội, phục vụ công tác điều hành và các hoạt động Phật sự.

Thống nhất nhân sự hai Hội đồng nhiệm kỳ mới

Cũng tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua tư cách đại biểu, nội quy, chương trình làm việc và danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X.

Đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Sau phiên làm việc, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X tiến hành phiên họp đầu tiên để suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực hai Hội đồng.

Việc thống nhất nhân sự hai Hội đồng cùng các chương trình hoạt động trọng tâm tại phiên thứ nhất là bước quan trọng trong tiến trình kiện toàn tổ chức GHPG, tạo nền tảng để GHPGVN tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả điều hành và phát huy vai trò phụng sự Đạo pháp, Dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng mai, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X tiếp tục diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM).

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