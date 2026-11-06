Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và đông đảo tăng ni, Phật tử.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành và TPHCM dự đại lễ

45 năm phát triển, đồng hành cùng dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - cho biết đây là dịp để tăng ni, Phật tử ôn lại chặng đường lịch sử của GHPGVN, tưởng niệm công đức các bậc tiền bối và tri ân sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, sau ngày đất nước thống nhất, nguyện vọng hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong một Giáo hội Phật giáo chung là tâm nguyện của nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết từ ngày 4-7/11/1981, hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam diễn ra tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) với sự tham gia của 9 tổ chức, hệ phái. GHPGVN chính thức ra đời ngày 7/11/1981, thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học.

Trong 45 năm qua, GHPGVN từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng Phật sự trên nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục, đào tạo tăng ni được chú trọng với hệ thống Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường Phật học.

Trong 45 năm qua, GHPGVN từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng Phật sự trên nhiều lĩnh vực

Các hoạt động hoằng pháp, nghi lễ, bảo tồn di sản, trùng tu tự viện, thông tin truyền thông, nghiên cứu Phật học góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng ni, Phật tử cũng đồng hành cùng nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Về đối ngoại, theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, GHPGVN luôn chú trọng mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức Phật giáo thế giới. Việt Nam đã đăng cai thành công bốn kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, trong đó có Đại lễ Vesak 2025 tại TPHCM, cùng các sự kiện cung nghinh xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức và xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

"Trong suốt chặng đường 45 năm, GHPGVN luôn kiên định phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Bốn định hướng phát triển Phật giáo trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những thời cơ và thách thức trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, GHPGVN xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng giữa các truyền thống, hệ phái Phật giáo, coi đây là nền tảng và sức mạnh nội sinh của giáo hội Phật giáo

Thứ hai là chú trọng giáo dục, đào tạo tăng ni, lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp và tinh thần phụng sự làm phương châm hành động.

Thứ ba là đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm thế hệ trẻ; phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Thứ tư là đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế, phát huy bản sắc Phật giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa hợp và hòa bình trên thế giới.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tham dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Kết thúc phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, chung sức xây dựng GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Mỗi vị tăng ni hãy là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ. Mỗi Phật tử hãy là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa hãy thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng" - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng gửi lời tri ân tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền, tổ chức và đồng bào đã quan tâm, giúp đỡ Giáo hội trong 45 năm qua.

45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ khát vọng thống nhất đến dấu ấn quốc tế Trải qua 45 năm với 9 nhiệm kỳ hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng củng cố, hoàn thiện, phát triển ngày một vững mạnh, khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc và trên bản đồ Phật giáo quốc tế.