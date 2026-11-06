Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với đạo pháp và dân tộc.

Sáng nay, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là dịp có ý nghĩa sâu sắc để nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành, phát triển và phụng sự đạo pháp, dân tộc của GHPGVN.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sáng 6/11

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc. Ông đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ

Điểm lại truyền thống gắn bó của Phật giáo với dân tộc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhận định các giá trị như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo ông, khi non sông đứng trước gian nguy, Phật giáo cùng nhân dân chung sức bảo vệ Tổ quốc, "các nhà sư đã tự nguyện cởi áo cà sa để khoác lên mình bộ quân phục, sẵn sàng ra trận, nguyện hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc". Khi đất nước hòa bình, Phật giáo tích cực đóng góp xây dựng cuộc sống, gìn giữ truyền thống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống ấy được kết tinh trong tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực cho biết GHPGVN được thành lập ngày 7/11/1981 trên cơ sở thống nhất các tổ chức giáo hội, tổ chức hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, Phật tử, mở ra chặng đường phát triển mới trong ngôi nhà chung GHPGVN.

Nhìn lại hành trình 45 năm, Phó Thủ tướng thường trực cho biết GHPGVN không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. GHPGVN luôn thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái và các truyền thống tu học, hướng dẫn hoạt động Phật sự và thế sự theo hiến chương và quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng thường trực đánh giá, công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo tăng ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử ngày càng được chú trọng, góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, lòng hiếu kính và tinh thần nhân ái.

Hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội cũng trở thành dấu ấn nổi bật, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật. Tăng ni, Phật tử tích cực chăm lo người nghèo, người yếu thế; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Giáo hội còn đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đề cập đến thời kỳ đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN và đồng bào Phật giáo được thể hiện rõ nét. Nhiều cơ sở Phật giáo, tăng ni, Phật tử đã đóng góp nguồn lực, trong đó có những tăng ni trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo đời sống và sức khỏe người dân.

Theo Phó Thủ tướng thường trực, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các giá trị từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho đồng bào.

Về đối ngoại, Phó Thủ tướng thường trực đánh giá hoạt động đối ngoại Phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc. GHPGVN đã tham gia tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2008 cùng Nhà nước và 3 lần đăng cai thành công vào các năm 2014, 2019, 2025, qua đó thể hiện uy tín của Giáo hội Phật giáo và nâng cao hình thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại diện bộ, ngành trao hoa chúc mừng lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước, ông nhấn mạnh quan điểm nhất quán "tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người", bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

"Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư Tôn đức và tăng ni, Phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Những sáng kiến và đóng góp tích cực của chư Tôn đức, tăng ni, Phật tử cho xã hội và nhân dân cần được trân trọng ghi nhận, biểu dương và tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và của nhân dân" - Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Kỳ vọng Giáo hội Phật giáo tiếp tục phát triển vững mạnh

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN diễn ra cùng thời điểm với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương nhằm hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông tin tưởng đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ và dân chủ; suy tôn, suy cử được những vị chư tôn đức tăng ni có đạo hạnh, uy tín, trí tuệ và tâm huyết, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc trao hoa chúc mừng lễ kỷ niệm

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực mong muốn GHPGVN tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh; đề cao tinh thần Giới - Định - Tuệ gắn với tinh thần nhập thế. Đồng thời, GHPGVN cần phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông bày tỏ tin tưởng với truyền thống yêu nước, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng được vun đắp trong 45 năm qua, GHPGVN sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống của một tôn giáo “hộ quốc an dân”.

45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ khát vọng thống nhất đến dấu ấn quốc tế Trải qua 45 năm với 9 nhiệm kỳ hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng củng cố, hoàn thiện, phát triển ngày một vững mạnh, khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc và trên bản đồ Phật giáo quốc tế.