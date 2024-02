Cận tết Nguyên đán, khi những ngày làm việc cuối cùng của năm cũ kết thúc cũng là thời điểm các dịch vụ trông giữ, chăm sóc chó mèo đắt hàng. Để có được chỗ ở trong những khách sạn đặc biệt này, chủ nhân của những con vật phải đặt lịch từ nhiều ngày trước.

Anh Nguyễn Sơn, chủ một cửa hàng cung cấp dịch vụ khách sạn cho thú cưng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chuẩn bị xong xuôi cho công việc chăm sóc thú cưng xuyên Tết. "Để phục vụ lượng khách đến gửi chó, mèo dịp này, cách đây 1 tháng tôi đã cho thay mới khu chuồng nuôi, vệ sinh sạch sẽ", anh Sơn nói.

Vào ngày Tết, giá dịch vụ trông giữ thú cưng được tính tùy theo trọng lượng, thấp nhất từ 170.000 đồng với phòng tiêu chuẩn và 250.000 đồng với phòng 5 sao. Phòng ở đây sạch, đẹp có đèn sưởi từng phòng và chủ nhân được theo dõi chó, mèo của mình qua camera.

Trong ảnh, Phạm Thùy Trang (Lai Châu) đến gửi thú cưng để về quê ăn Tết. Cô gái cho biết: "Mình nuôi chó được 4 năm nay, vào dịp Tết hay du lịch xa đều mang đi gửi khách sạn, vừa an tâm khi được chăm sóc chuyên nghiệp, cho ăn và chơi mỗi ngày".

Tết năm nay tôi phải đi xe khách về nhà cùng những đồ lỉnh kỉnh. Tôi cho chú chó này ở lại Hà Nội sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn", Trang chia sẻ.

Để phục vụ khách hàng vào mùa sôi động nhất năm, dịch vụ đón tận nhà, chơi với chó, mèo, dùng máy sưởi giữ ấm đều được nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ spa và khách sạn cho thú cưng áp dụng.

Bà Lê Thị Hằng mang chú chó đi tắm, chia sẻ: "Trong những ngày này tôi cũng bận rất nhiều việc. Ấy thế mà con gái tôi gửi chó cho 2 ông bà chăm, khi tắm phải đưa ra cửa hàng để được sạch hơn và bớt hàng giờ phải đánh vật trong phòng tắm. Thời gian đó tôi có thể dọn nhà cửa".

Ghi nhận thực tế tại một cửa hàng vào cuối chiều ngày 27 tháng Chạp, lịch cắt tỉa, tắm cho chó, mèo cũng tăng nhanh. Trung bình ngày thường nơi đây tiếp nhận 20-25 đơn. Dịp cận Tết số chó, mèo đến cửa hàng làm dịch vụ vào khoảng 40 lượt. 5 thợ cắt tỉa liên tục, lịch phục vụ cũng được sắp xếp khoa học để đúng giờ hẹn là phải hoàn thành cho những "thượng đế đặc biệt" này.

Tùy vào cân nặng, mỗi con chó sẽ có giá cắt tỉa làm đẹp từ 300.000-400.000 đồng, những ngày cận Tết dịch vụ này tăng giá nhẹ.

Trong phòng cắt tỉa, những chú chó đang được làm đẹp, quá trình cắt tỉa, tắm, sấy khô... mỗi con mất khoảng 3 giờ.

Ngô Thị My có 3 năm trong nghề làm đẹp cho chó, mèo. Kể từ sau 23 tháng Chạp, do đông khách My không có thời gian đi tất niên cùng bạn, cô liên tục phải cắt, tắm cho hàng chục chú chó. "Phải thực sự yêu động vật mới làm được công việc này. Chăm sóc mỗi con chó để có thể đẹp được không hề đơn giản. Đôi khi chó lạ sẽ có phản ứng lại với những người thợ cắt, khi ấy mình phải bình tĩnh xử lý.

Dịp Tết những ngày cuối năm số lượng khách đến làm dịch vụ tăng mạnh. Tôi chỉ ăn trưa vội vàng rồi phải làm việc ngay, không có thời gian nghỉ trưa", My nói.

Sau khi làm đẹp xong, những chú chó sẽ được tạo dáng để chụp ảnh, gửi đến cho chủ nhân. Điều này vừa để nghiệm thu, vừa là để khách hàng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của thú cưng lên các nền tảng mạng xã hội.