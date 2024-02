Tết xa nhà nhưng ấm tình chiến sĩ

Những ngày cuối năm, không khí Tết đã hiện rõ trên những tán rừng biên giới khi sắc hoa nở khắp đại ngàn. Con đường uốn khúc dẫn từ trung tâm thị trấn Bình Liêu tới đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) thêm đẹp khi hoa đào thắm hồng những nẻo đường.

Thượng tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô liên tục chỉ về khuôn viên trụ sở đồn, cho mọi người thấy cái Tết của những người lính thật đơn sơ nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội. Thượng tá Thái cho biết, Tết năm nào cũng vậy, ai cũng bận, luôn tay luôn chân nhưng không phải là sắm sửa cho bản thân, mà là vừa đảm bảo nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, vừa hỗ trợ dân bản có một cái Tết đủ đầy.

"Khuôn viên đồn thì không cần trang trí gì nhiều bởi mùa này cây hoa trong vườn đều thi nhau nở rộ, có chăng chỉ bài trí mâm quả và treo đèn nháy", Thượng tá Thái vui vẻ nói.

Chỉ về hàng hoa trạng nguyên, Thượng tá Thái cho biết người đang tỉa cây là Thiếu uý Phàng Quay Phóong (người dân tộc Dao, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng), năm nay cũng ở lại đồn và đảm bảo trực xuyên Tết.

Nhà của Thiếu uý Phóong ở huyện Hải Hà, chỉ cách đồn khoảng hơn 50km, nhưng đây là năm thứ 2 anh ăn Tết xa gia đình.

Thiếu uý Phàng Quay Phóong 2 năm ăn Tết xa gia đình

Đối với người lính biên phòng như anh, việc 2 năm không ăn Tết cùng gia đình là bình thường bởi đảm bảo an ninh biên giới Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng nhất.

Thiếu uý Phóong tâm sự, vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, anh sẵn sàng tạm gác lại niềm vui đầm ấm đoàn viên bên gia đình những ngày Tết. Hơn nữa, dân bản nơi đây coi các chiến sĩ biên phòng như người thân trong gia đình, bất kể gặp ở đâu cũng hồ hởi tay bắt mặt mừng, nên cũng được an ủi phần nào.

"Rất may hiện tại có thể gọi video về nhà mỗi khi nhớ người thân. Gia đình cũng động viên tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ ở nơi phên dậu của Tổ quốc. Được bà con nơi đây yêu thương, sẻ chia, chúng tôi càng phải cố gắng hơn trong việc giữ gìn an ninh chủ quyền của đất nước", Thiếu uý Phóong cho biết.

Binh nhất Nguyễn Gia Nam (chiến sĩ Đội Tham mưu hành chính) bỡ ngỡ khi năm nay không đón giao thừa cùng gia đình. Nhà Nam ở TP Hạ Long. Trước đây, năm nào vào dịp Tết, Nam cũng quây quần đầm ấm với bố mẹ và anh chị. Cứ độ 23 tháng Chạp trở đi, mọi người trong nhà đều chung tay dọn dẹp nhà cửa, mua đào, quất, sắp xếp lại bàn thờ tổ tiên.

Năm nay, Nam đón Tết trong môi trường quân ngũ. Lần đầu tiên Nam tự tay gói được chiếc bánh chưng, việc mà trước đây toàn phải nhờ đến ông nội và bố.

Binh nhất Nguyễn Gia Nam lần đầu tiên ăn Tết xa nhà

"Cũng nhớ nhà lắm, nhưng môi trường quân đội khiến tôi trưởng thành, vững vàng hơn, ở đây tôi được rèn luyện ý chí, tác phong nghiêm túc. Tết cùng đồng đội, chiến sĩ và dân bản là một kỷ niệm quý giá mà tôi sẽ không quên trong cuộc đời", Nam tâm sự.

Những nẻo đường tuần tra gập ghềnh

Theo chân những cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô trong một buổi tuần tra mới thấy được sự kiên cường, vất vả của người lính. Đồn quản lý, bảo vệ hơn 43km đường biên giới và 6 đơn vị hành chính cấp xã.

Những tuyến đường tuần tra gập ghềnh đá sỏi

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hay buôn lậu hàng hoá có thể xảy ra nhiều nhất, nên những chuyến tuần tra đêm của các chiến sĩ nơi đây diễn ra đều như cơm bữa.

Đêm ở biên giới phía Bắc rất khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp, mưa gió lạnh thấu xương, các chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tuyến đường tuần tra, kiểm soát từ cột mốc 1326 đến cột mốc 1327 gập ghềnh, quanh co uốn khúc giữa núi rừng. Đêm tối kèm với sương mù khiến tầm nhìn chỉ còn tính bằng mét, gió lạnh tấp thẳng vào mặt vẫn không làm những bước chân chiến sĩ nơi đây chậm lại.

Chiến sĩ tuần tra cột mốc biên giới những ngày cuối năm

Cơn mưa phùn đầu xuân khiến những phiến đá dưới chân trơn như bôi mỡ, có đoạn phải nhờ đồng đội ngoắc chéo tay mới có thể vượt qua, nhưng các chiến sĩ đồn Hoành Mô không hề chùn bước. Tới mỗi cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ đều dọn dẹp, lau sạch những vết bẩn do thời tiết để lại.

Chiếu đèn pin về phía xa, Thượng tá Tẩy Văn Thái cho biết: "Ngày thường đã luôn luôn phải chủ động tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, dịp cận tết Nguyên đán cần phải cảnh giác, tuần tra nhiều hơn để phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi buôn lậu hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép.

Anh em trong đơn vị luôn động viên nhau nâng cao cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ để cùng nhau đón Tết bình yên nơi biên viễn".

Tình quân dân thắm thiết bên điệu hát Then, tiếng đàn Tính

Những ngày này, đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô rộn ràng trong không khí đón Tết cùng bà con tại các bản, làng vùng biên viễn. Tại đây, nhiều hoạt động hỗ trợ người dân được tổ chức để tất cả có một cái Tết đủ đầy.

Nhu yếu phẩm, bánh chưng, quần áo ấm được các chiến sĩ ở đồn hỗ trợ người dân.

Chiến sĩ, cán bộ gói bánh chưng cùng bà con dân bản

Năm nay, đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại xã Đồng Văn, một địa phương giáp đường biên giới và có nhiều hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm không ai bị bỏ lại, 800 bộ quần áo đã được trao cho trẻ em, người già và 120 suất quà đã được đưa đến 120 gia đình khó khăn.

Những người lính mang quân hàm xanh còn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thôn bản.

Bà con dân bản được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí trong những ngày cận Tết

"Ở đây, đa số người dân là đồng bào dân tộc Dao, ít khi họ đi xa khỏi nơi sinh sống nên những tấm áo, phần quà được họ rất trân quý. Thôn nào được các chiến sĩ về ăn Tết cùng thì vui và an toàn hơn bao giờ hết", Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Lô Ngọc Hoè phấn khởi nói.

Trong dịp tết Nguyên đán năm nay, 10 chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đăng ký chia làm 2 tổ để xuống ăn Tết cùng người dân 2 xã Đồng Văn và Hoành Mô. 21 cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và cùng ăn Tết với 21 thôn giáp đường biên giới.

Bánh được gói xong sẽ tặng cho những gia đình khó khăn

Để thêm thắm tình quân dân, những chiếc bánh chưng được gói cùng bà con. Đặc biệt ở chỗ, gạo nếp, thịt lợn, lá dong đều được mua từ trong bản làng. Tất cả cùng chung tay gói những chiếc bánh vuông vắn, đủ đầy như tình quân dân nơi này.

Đẩy gậy là trò chơi dân gian của bà con dân bản. Ngoài sức khoẻ, người chơi còn phải có kỹ thuật và đôi chân vững vàng

Không thể thiếu trong những ngày lễ Tết là các trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây như tung còn, đẩy gậy...

Bộ đội chơi guitar, dân bản gẩy vang đàn Tính trong đêm luộc bánh chưng

Vui nhất phải kể đến khoảng thời gian trông nồi bánh chưng, tất cả quây quần bên bếp lửa hồng. Chiến sĩ ôm đàn guitar ngân nga tiếng hát mừng xuân mới, dân bản hoà nhịp điệu hát Then theo từng cung bậc của đàn Tính. Tất cả cùng chung không khí đón Tết an vui, an toàn, phấn khởi nơi tuyến đầu biên cương của Tổ quốc.