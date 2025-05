Ngày 9/5/2025, Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới khi nước Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2025 là một trong những sự kiện quân sự quan trọng nhất của Nga, không chỉ gợi nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn là niềm tự hào dân tộc trong trái tim của người dân nước Nga. Khoảng 29 nhà lãnh đạo khắp thế giới đã đến Moscow để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Theo The Moscow Times, có hơn 11.000 binh sĩ thuộc Bộ Quốc phòng Nga và các lực lượng an ninh khác, bao gồm Cơ quan An ninh Liên bang và Vệ binh Quốc gia, đã tham gia lễ duyệt binh ngày 9/5. Ngoài ra, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay còn có sự góp mặt của các quân nhân đến từ 13 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ…

Nhiều khí tài, trong đó có xe tăng huyền thoại T-34, tên lửa liên lục địa Yars, các thiết bị không người lái… đã xuất hiện trong lễ duyệt binh, như một lời khẳng định về sức mạnh quân sự của Nga. Các chiến cơ cũng có màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời của thủ đô Moscow.

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên nhiều đài truyền hình, nhiều nền tảng phát sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Video: The Sun