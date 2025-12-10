Khoảnh khắc cabin xe đầu kéo bị xe ben hạng nặng đè bẹp rúm

MALAYSIA – Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị xe ben hạng nặng phía sau theo quán tính trôi về trước, đè bẹp khoang lái, khiến 2 người thiệt mạng.