Photo Essay
Khoảnh khắc chào đời của những công dân đầu tiên năm Bính Ngọ
0h sáng 17/2, ngày đầu của năm mới Bính Ngọ 2026, những em bé đầu tiên cất tiếng khóc tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) để lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình khi được đón thêm thành viên vào thời điểm rất thiêng liêng.
Đêm 29 Tết, khi thời khắc giao thừa dần đến, các y, bác sĩ, hộ lý của Khoa Sanh - Bệnh viện Từ Dũ (phường Bến Thành) tất bật công việc, chuẩn bị đón những em bé đầu tiên của năm mới.
Trong ảnh, nữ hộ sinh Dương Thị Diệu gọi điện thông báo người nhà lên để chuẩn bị vào phòng sinh, nơi các thai phụ đã sẵn sàng vượt cạn.
Đúng 0h, con gái của chị Trần Thị Kim Yến và anh Nguyễn Thanh Tân (TPHCM) chào đời, nặng 3,3kg. Ca sinh diễn ra trong khoảng 30 phút.
Nằm trên bàn sinh, sản phụ Yến khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con, ánh mắt còn đẫm mồ hôi nhưng đã ánh lên niềm hạnh phúc."Nghe tiếng con khóc đúng giao thừa. Thiêng liêng lắm!”, chị nói.
Anh Tân cho biết, bé dự định được đặt tên Nguyễn Lê Minh Nhật với ý nghĩa “mặt trời nhỏ” của gia đình. “Lần đầu vợ chồng tôi đón giao thừa trong bệnh viện, không hoa pháo, không tiệc tùng, nhưng chắc chắn là giao thừa đáng nhớ nhất đời”, anh chia sẻ.
Trước đó, vợ chồng anh đã theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ từ tháng 8 đến ngày sinh. Có thời điểm bác sĩ cảnh báo thai yếu, khiến gia đình nhiều ngày lo lắng. “Giờ thì hạnh phúc vỡ òa khi đón con gái thứ ba đúng vào thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ”, anh chia sẻ.
Chỉ một phút sau, lúc 0h01, tiếng khóc khác vang lên trong phòng sinh, là của con trai đầu lòng anh Nguyễn Hữu Quốc (sinh năm 2003) và chị Huỳnh Yến Nhi (sinh năm 2003, quê Đồng Nai).
Sau khi gọi điện thoại cho gia đình để thông báo tin vui, anh Quốc kể quen vợ từ thời sinh viên, gắn bó đã 5 năm trước khi lập gia đình".
Yến Nhi sinh năm 2003, tuổi còn khá trẻ, mới kết hôn được hơn 1 năm. Trong quá trình mang thai, nữ sản phụ được mẹ chồng và ông xã chăm chút rất chu đáo.
Con dự sinh vào đầu tháng 3 nhưng từ 26 Tết, Yến Nhi đã được nhập viện để theo dõi. “Vào viện cứ nghĩ còn lâu mới sinh, không ngờ con lại chào đời đúng giao thừa", cô nói.
Bé trai là con đầu lòng của anh Nguyễn Hữu Quốc và chị Huỳnh Yến Nhi khi vừa chào đời nặng 2,9kg.
Trong phòng sinh, anh Quốc luôn ở bên cạnh, nắm tay động viên vợ. "Lần đầu làm cha, tôi không giấu được sự bỡ ngỡ và hồi hộp, đôi lúc còn lúng túng, nhưng thấy mình đã vỡ òa hạnh phúc khi nhìn con chào đời", anh tâm sự.
Đến 0h26, một bé gái nặng 2,8kg chào đời, là con của chị Đặng Kim Chi (sinh năm 1997) và anh Lê Thái Hồng (sinh năm 1992, xã Long Thạnh, TPHCM).
Anh Hồng cho biết con dự sinh vào ngày 2/3. Tuy nhiên, khi chị Chi xuất hiện cơn đau bụng, gia đình đã đưa vào viện từ 13h chiều 29 Tết.
Trong phòng sinh, anh Hồng luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay vợ để động viên suốt quá trình vượt cạn. Bé gái được gọi thân mật là Gạo, dự định đặt tên là Thiên Kim. “Con là món quà quý nhất đầu năm mới của vợ chồng tôi”, anh chia sẻ.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đúng thời khắc chuyển giao năm mới, ngoài 3 sản phụ sinh thường, còn có chị Lê Thị Tú Uyên sinh mổ bé gái khi đồng hồ điểm 0h.
Hiện tất cả sản phụ và các em bé đều ổn định, khỏe mạnh. Ngay sau thời khắc giao thừa, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng đã đến chúc Tết nhân viên y tế và bệnh nhân đón năm mới bình yên, hạnh phúc.