Khoảnh khắc chào đời của những công dân đầu tiên năm Bính Ngọ

Đêm 29 Tết, khi thời khắc giao thừa dần đến, các y, bác sĩ, hộ lý của Khoa Sanh - Bệnh viện Từ Dũ (phường Bến Thành) tất bật công việc, chuẩn bị đón những em bé đầu tiên của năm mới.

Trong ảnh, nữ hộ sinh Dương Thị Diệu gọi điện thông báo người nhà lên để chuẩn bị vào phòng sinh, nơi các thai phụ đã sẵn sàng vượt cạn.