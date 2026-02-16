Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi người dân Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi các em nhỏ tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết công nhân môi trường

Tổng Bí thư thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng Công an nhân dân

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, không khí đón Tết rộn ràng, vui tươi của nhân dân Hà Nội được thể hiện rất rõ trên những tuyến phố, con đường, chợ hoa xuân, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm.

Hàng chục công viên, vườn hoa trở thành điểm đến vui chơi ngày Tết cho nhân dân, hàng rào của nhiều công viên đã được dỡ bỏ, đem lại sự gần gũi, phát huy tối đa công năng của các thiết chế này phục vụ người dân.

Người dân tin tưởng khi thấy Thủ đô và đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và cũng rất sẵn sàng chung sức, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực.

Tổng Bí thư chia sẻ cảm nhận rất rõ hơi thở của một Thủ đô đang vươn mình, một Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn lấp lánh niềm tin, hy vọng, bừng lên tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong từng góc phố, từng nụ cười của người dân.

Ghi nhận Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện, ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hà Nội đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm...

Trước nhiệm vụ và yêu cầu rất cao của giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Thủ đô Hà Nội phải thực sự tiên phong về đổi mới sáng tạo. Mỗi việc Hà Nội làm, mỗi mô hình Hà Nội triển khai đều mang tính dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế vượt trội, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa tri thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư lưu ý, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là quyết định. Mỗi cán bộ phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân.

Đặc biệt hoan nghênh tinh thần “làm xuyên Tết”, Tổng Bí thư cho rằng, đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc, không có thời gian để trễ nải, mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên.

Với niềm tự hào về lịch sử nghìn năm văn hiến và khí thế mới của Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, giành thắng lợi vang dội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết gia đình GS.TS Nguyễn Lân Dũng và PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, sống tại phường Hai Bà Trưng.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của GS và PGS đã dành cả cuộc đời để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, y tế và khoa học nước nhà.

Tổng Bí thư mong muốn GS Nguyễn Lân Dũng và PGS Nguyễn Kim Nữ Hiếu tiếp tục là tấm gương sáng về tinh thần tự học và cống hiến, rèn luyện truyền thống gia đình hiếu học, tiếp tục có những nghiên cứu khoa học, viết thêm nhiều cuốn sách mới để trao truyền lại cho các thế hệ trí thức trẻ.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong thời khắc giao hòa của đất trời, GS Nguyễn Lân Dũng và PGS Nguyễn Kim Nữ Hiếu bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục truyền lửa đam mê học thuật, tinh thần cống hiến cho con cháu và cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp.