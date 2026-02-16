Đúng 0h ngày mùng 1 Tết, 33 điểm tại Hà Nội với 34 trận địa pháo hoa (gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp) đồng loạt bừng sáng, rực rỡ pháo hoa khắp bầu trời.
Tại TPHCM, thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm để chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Pháo hoa rực sáng chào mừng năm mới ở Hà Nội
Cả nước bước sang năm mới
Pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời trong không khí hân hoan khắp mọi miền Tổ quốc. Người dân chào xuân Bính Ngọ, mong ước một năm mới bình an và hạnh phúc.
Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật mừng xuân Bính Ngọ
Tối 16/2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề "Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ" tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Niềm tin ngày mới; Sắc xuân quê hương; Mùa xuân và tuổi trẻ. Nội dung chính là các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ quang vinh và quê hương, con người Gia Lai; không khí xuân về trên quê hương rừng vàng - biển bạc, nơi tinh hoa đại ngàn hòa cùng biển xanh, mang theo niềm tin mới, khí thế mới, khát vọng mới…
Khoảnh khắc trước giao thừa ở Hà Nội
Hành khách nhận lì xì trên 'Chuyến tàu Hạnh phúc' trước thời khắc giao thừa
Tối 16/2, tại ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tiễn đoàn tàu Thống nhất SE3 đi TPHCM trước thềm giao thừa xuân Bính Ngọ 2026.
Tham dự lễ tiễn tàu có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy. Lãnh đạo Bộ cùng đại diện ngành đường sắt đã chúc Tết sớm cán bộ, nhân viên và hành khách trên chuyến tàu cuối năm.
Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đoàn tàu lăn bánh từ ga Hà Nội trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, xuyên đêm giao thừa, đưa những hành khách cuối năm trở về sum họp cùng gia đình.
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu tuyến Hà Nội – TPHCM với 384.000 chỗ; 988 chuyến tàu các tuyến khác với 377.700 chỗ.
Ngành đã mở bán vé sớm để tạo thuận lợi cho người dân. Tính đến ngày 15/2, đã có 486.800 vé được bán ra. Để đảm bảo phục vụ an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm, ngành đường sắt huy động lực lượng trực xuyên Tết. Riêng đêm Giao thừa có 5.858 cán bộ, nhân viên các hệ ga, tàu, hạ tầng, phương tiện làm nhiệm vụ.
Tại ga Hà Nội và trên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, lãnh đạo các đơn vị đã trao lì xì cho nhân viên đường sắt và hành khách, gửi gắm lời chúc năm mới bình an, thuận lợi và nhiều niềm vui đến mọi người trên hành trình đầu xuân.
Người dân thả hoa đăng cầu bình an ở Hội An
Ghi nhận lúc 21h40, tại Phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng), đông đảo người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm để dạo phố, ngắm đèn lồng và chờ đón thời khắc giao thừa.
Dưới Sông Hoài, nhiều người chọn đi thuyền thưởng ngoạn, thả hoa đăng cầu bình an, may mắn cho năm mới. Những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ trôi lững lờ trên mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh, trầm mặc giữa không gian phố cổ.
Trên bờ, dòng người tản bộ dọc hai bên sông, hòa mình vào các hoạt động vui Xuân như chơi hô bài chòi, tham gia hội rước sắc bùa, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, bạn bè. Tiếng hô vang, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn ánh đèn lồng tạo nên bức tranh giao thừa đậm sắc truyền thống giữa lòng phố cổ.
Chị Kim Hye, du khách đến từ Hàn Quốc, cho biết đây là lần đầu chị trải nghiệm Tết cổ truyền tại Việt Nam và lựa chọn Hội An làm điểm dừng chân.
“Không khí ở Hội An rất đặc biệt, đông vui nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và yên bình. Tôi ấn tượng với những chiếc đèn lồng rực rỡ cùng nghi thức thả hoa đăng trên Sông Hoài. Đó là trải nghiệm ý nghĩa để bắt đầu một năm mới”, chị chia sẻ.
Người dân tập trung đến Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19
Trước thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân TPHCM đã đổ về Công viên Tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài) để tưởng niệm.
Lúc 21h30, khu vực ga tàu thủy trở thành điểm tập trung đông người dân nhất để chờ xem pháo hoa. Năm nay, màn trình diễn được bắn tại khu vực Saigon Marina, vì vậy nhiều người lựa chọn đứng dọc bến tàu để có góc nhìn trọn vẹn và thoáng đãng hơn. Từ sớm, hàng trăm người đã đổ về khu vực này, tạo nên không khí nhộn nhịp, háo hức trước thời khắc bầu trời rực sáng.
Du khách nước ngoài hồi hộp đón giao thừa ở Việt Nam
Khoảng 21h, người dân bắt đầu đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) ngày càng đông, không khí trở nên nhộn nhịp hơn theo từng phút.
Tại TPHCM, anh Alexey Badalov (sống tại Canada), cho biết đây là lần thứ ba anh đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Anh chia sẻ rằng mình đặc biệt yêu thích không khí Tết cổ truyền, ấn tượng với hình ảnh mọi người tất bật mua sắm, dọn dẹp nhà cửa và khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống để chào đón thời khắc chuyển giao năm mới đầy thiêng liêng.
Đà Nẵng: Dòng người tiếp tục đổ về Quảng trường 24/3
Tối 16/2, thời tiết tại Đà Nẵng khô ráo, không khí mát mẻ, thuận lợi để người dân ra đường vui Xuân. Ghi nhận vào khoảng 20h45, đông đảo người dân đã đổ về Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch) chờ đón thời khắc giao thừa.
Khu vực trung tâm quảng trường rực sáng ánh đèn, nổi bật với bộ linh vật “Tam mã phi thiên” cùng mô hình ngựa Thánh Gióng. Hai cụm trang trí nhanh chóng trở thành điểm nhấn, thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trước thời khắc chuyển giao năm mới.
Chị Lê Thị Thu (trú phường Tam Kỳ) đưa con nhỏ đến quảng trường từ sớm để vui chơi. Theo chị, không khí năm nay rộn ràng hơn, các tiểu cảnh được đầu tư công phu, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng ấm áp và gần gũi. “Cả năm ai cũng bận rộn, Tết là dịp hiếm hoi để gia đình sum họp. Tôi muốn con có những bức hình đẹp trong đêm giao thừa để sau này nhìn lại vẫn nhớ về khoảnh khắc ý nghĩa này”, chị Thu chia sẻ.
Càng về khuya, lượng người đổ về quảng trường càng tăng. Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên linh vật ngựa – biểu tượng của năm mới – trước khi cùng nhau chờ đợi thời khắc giao thừa thiêng liêng.
CSGT Hà Nội triển khai các công tác bảo đảm an toàn giao thông tại điểm bắn pháo hoa
Gần 21h, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với lực lượng Công an phường và Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm bắn pháo hoa khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng các tuyến phố lân cận.
Người dân Đà Nẵng đổ về vườn hoa xuân ven sông Hàn
Tối 29 Tết, trong tiết trời mát dịu, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đường hoa xuân ven sông Hàn, TP Đà Nẵng để tham quan, thưởng lãm.
Theo ghi nhận của PV, khu vực linh vật ngựa 4.0 với phong cách thiết kế hiện đại, tạo hình trẻ trung và điểm xuyết các chi tiết đậm chất công nghệ nhanh chóng trở thành “tọa độ” check-in thu hút đông đảo người dân.
Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh, trong khi các gia đình cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc sum họp bên linh vật trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết người dân thủ đô
19h, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội đã tới dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ và chúc Tết người dân thủ đô.
Người dân đổ về các trung tâm thành phố chờ đón giao thừa
Chiều 29 Tết, người dân đã bắt đầu đổ về các khu vực trung tâm các thành phố lớn vui chơi, chụp ảnh, xem biểu diễn nghệ thuật và chờ bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Theo ghi nhận của VietNamNet vào lúc 19h30, rất đông người dân mặc áo dài đã tập trung tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, vui chơi và chờ đón khoảnh khắc giao thừa.
Gia đình chị Đỗ Thị Vy (phường Tăng Nhơn Phú) cùng bốn hộ dân sinh sống tại hẻm 37 hẹn nhau ra Phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi những ngày cuối năm. Tất cả các gia đình đều quê miền Trung, vì bận rộn lịch trình riêng nên không thể về quê đón Tết, đành sum họp chào năm mới tại TPHCM.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm giao thừa, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác. Ngày mùng 1 Tết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc; từ đêm, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.