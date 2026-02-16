Tối 16/2, tại ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức tiễn đoàn tàu Thống nhất SE3 đi TPHCM trước thềm giao thừa xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự lễ tiễn tàu có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy. Lãnh đạo Bộ cùng đại diện ngành đường sắt đã chúc Tết sớm cán bộ, nhân viên và hành khách trên chuyến tàu cuối năm.

Ảnh: Thành Đạt

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đoàn tàu lăn bánh từ ga Hà Nội trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, xuyên đêm giao thừa, đưa những hành khách cuối năm trở về sum họp cùng gia đình.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức 906 chuyến tàu tuyến Hà Nội – TPHCM với 384.000 chỗ; 988 chuyến tàu các tuyến khác với 377.700 chỗ.

Ảnh: Lê Phú

Ngành đã mở bán vé sớm để tạo thuận lợi cho người dân. Tính đến ngày 15/2, đã có 486.800 vé được bán ra. Để đảm bảo phục vụ an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm, ngành đường sắt huy động lực lượng trực xuyên Tết. Riêng đêm Giao thừa có 5.858 cán bộ, nhân viên các hệ ga, tàu, hạ tầng, phương tiện làm nhiệm vụ.

Ảnh: Lê Phú

Tại ga Hà Nội và trên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, lãnh đạo các đơn vị đã trao lì xì cho nhân viên đường sắt và hành khách, gửi gắm lời chúc năm mới bình an, thuận lợi và nhiều niềm vui đến mọi người trên hành trình đầu xuân.