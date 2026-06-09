Khoảnh khắc máy bay phát nổ và bốc cháy dữ dội sau khi hạ cánh khẩn cấp

CỘNG HÒA DOMINICA - Đoạn video ghi lại cảnh một máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G200 bốc cháy dữ dội khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế La Romana vào ngày 7/6, khiến hai thành viên tổ lái thiệt mạng.