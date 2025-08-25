PHOTO COLLECTION
KHOẢNH KHẮC DÀN TRỰC THĂNG KÉO CỜ BAY QUA CÁC BIỂU TƯỢNG CỦA HÀ NỘI
Trong lần đầu kéo cờ bay từ sân bay Hòa Lạc vào Ba Đình, dàn trực thăng Mi của lực lượng Không quân Việt Nam đã bay qua nhiều địa danh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội - những biểu tượng sống mãi với cả nước.
Sáng 24/8, biên đội trực thăng 10 chiếc gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 lần đầu diễn tập kéo cờ từ sân bay Hòa Lạc vào nội thành Hà Nội chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
Trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình, thẳng hướng nóc tòa nhà Quốc hội bên đường Độc Lập.
Theo đường bay, biên đội Mi lần lượt đi qua khu vực cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, chùa Trấn Quốc, Ba Đình, Hồ Gươm rồi tới cầu Long Biên.
Sau đó, biên đội trực thăng bay qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, Trường đua F1 và tiến về phía Tây Nam Thủ đô để trở lại sân bay Hòa Lạc.
Thời tiết tại Hà Nội sáng 24/8 có lúc nắng và sương mù nhẹ, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công.
Biên đội bay ngang qua cầu Nhật Tân trưa 24/8.
Khu vực cầu Thăng Long, một trong những công trình dấu ấn của Hà Nội thời kỳ đổi mới.
Đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Đây là một trong những địa điểm du lịch đẹp của Thủ đô.
Từ trên cao có thể thấy rõ tòa nhà Văn phòng Chính phủ màu trắng.
Trường đua F1 và Bảo tàng Lịch sử Quân sự
Trước khi rời khỏi trung tâm Thủ đô, biên đội bay ngang qua Trường đua F1 và Bảo tàng Lịch sử Quân sự bên đại lộ Thăng Long.