Trong lần đầu kéo cờ bay từ sân bay Hòa Lạc vào Ba Đình, dàn trực thăng Mi của lực lượng Không quân Việt Nam đã bay qua nhiều địa danh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội - những biểu tượng sống mãi với cả nước.