Đây là lần thứ hai, lực lượng Không quân tập luyện bay qua quảng trường Ba Đình và các khu vực trong nội đô nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dưới đây là những hình ảnh về một Hà Nội cổ kính và hiện đại dưới bóng cờ nhìn từ trực thăng.

Sáng nay, dàn trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay từ sân bay Hòa Lạc tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Thế Bằng
Nhìn từ trực thăng, Thủ đô hiện lên hiện đại với các tòa nhà cao tầng nhưng cũng rất cổ kính với các điểm di tích lịch sử. Ảnh: Thế Bằng
Trực thăng kéo cờ bay qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thế Bằng
Các máy bay bay qua quảng trường Ba Đình - nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng
Hồ Hoàn Kiếm xanh ngắt với Tháp Rùa nhìn từ trực thăng. Ảnh: Thế Bằng
Khu vực trung tâm Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng
...Với một bên là Hồ Tây rộng lớn và một bên là Hồ Trúc Bạch. Ảnh: Thế Bằng
Các tòa nhà ở phía tây Hà Nội và trục đường vành 2. Ảnh: Thế Bằng
Trực thăng bay qua sông Hồng, với cây cầu Long Biên lịch sử. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Đức Anh
Trực thăng bay qua Hoàng thành Thăng Long, bên cạnh là trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đức Anh
Dàn trực thăng bay qua tòa nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Người dân trầm trồ ngước nhìn các máy bay, tiêm kích tập luyện. Ảnh: Bảo Quý
Tiêm kích SU-30MK2 bay qua cột cờ Hà Nội. Ảnh: Bảo Quý
Các máy bay bay qua Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thạch Thảo
Theo phương án bay phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp với khoảng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2. Ảnh: Thế Sơn