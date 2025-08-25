Từ quảng trường Ba Đình, các khối luyện tập diễu binh, diễu hành tỏa ra 4 hướng phố trung tâm Thủ đô. Đoàn quân đi trong những tiếng vỗ tay, reo hò nồng nhiệt của đông đảo quần chúng nhân dân.

Tại điểm tập kết lên xe ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, nhiều khoảnh khắc đẹp, xúc động của các chiến sĩ và người dân đã hiện ra.

Nổi bật trong số này là cảnh xúc động của hai chiến sĩ ở hai khối thuộc Quân đội. Trần Duy Hùng (khối Phòng không - Không quân) dành tặng Nguyễn Thị Như Quỳnh (khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam) một bó hoa lớn kèm theo những lời tỏ tình mật ngọt trước sự chứng kiến, reo hò, cổ vũ của hàng trăm chiến sĩ khác.

Cảm nhận được tình cảm chân thành của Duy Hùng, Như Quỳnh đã đồng ý và dành cho anh cái ôm.

Cả hai bạn trẻ đã có thời gian tiếp xúc, gặp gỡ từ đợt hợp luyện A50 tại Miếu Môn và tiếp tục có cơ hội được đồng hành cùng nhau trong nhiệm vụ A80.

Dù thấm mệt sau đêm hợp luyện, Nguyễn Minh Hiển (bên phải) và Âu Thu Danh (bên trái) vẫn giữ trên môi nụ cười tươi, niềm nở gửi lời chào tới người dân trước khi trở về tập kết tại đơn vị.

Chị Luyện Thị Lương (khối nữ Quân y) không ngừng dỗ dành cậu con trai đang mếu máo vì nhớ mẹ sau nhiều tháng không gặp gỡ. Chị cho biết, ở nhiệm vụ A50, hai bố con không có điều kiện đến để cổ vũ cho chị. Cho nên nhiệm vụ A80 lần này tại Hà Nội, bé đã được bố đưa ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để được xem mẹ bước đi trong đoàn diễu binh.

Cùng cảnh xa gia đình, Trần Hồ Phương Thảo (khối nữ chiến sĩ Thông tin) không giấu nổi niềm tự hào khi được gia đình từ Sơn Tây lên động viên, cổ vũ ngày hợp luyện. Hoàn thành nhiệm vụ A50, nữ chiến sĩ không có cơ hội gặp gỡ gia đình mà tiếp tục bước vào luyện tập chuẩn bị cho sự kiện A80 lịch sử. Phương Thảo cho biết, em trai của cô từ nhỏ đã rất quấn chị, cho nên cậu bé rất trông ngóng đến ngày hợp luyện để được gặp chị gái.

Các chiến sĩ khối nữ Quân y không ngừng tạo dáng hình trái tim qua cửa kính xe đáp lại tình cảm nồng nhiệt của mọi người cất công theo tới tận điểm tập kết.

Nụ cười rạng rỡ của hai bóng hồng Quang Thị An Giang (đoàn Nghi lễ Quân đội) và Mạc Yến Nhu (khối Binh chủng Thông tin Liên lạc) sau hai giờ hợp luyện vất vả.

Một chiến sĩ vui đùa hét lớn "Lớn lên đi bộ đội như chú nhé" và bất ngờ khi được cậu bé chạy theo đáp lại thật to: "Vâng ạ".

Các nữ chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Quân đội luôn được người dân vây quanh chụp ảnh bởi họ thường được ví von như khối "hoa hậu" của đoàn diễu binh.

Về khuya, nhiều người dân vẫn tranh thủ nán lại giao lưu, chụp hình cùng các chiến sĩ trước giờ xe lăn bánh.