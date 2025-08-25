Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình diễn ra trong điều kiện tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho đại biểu và người dân khi chờ đợi nhiều giờ để đón xem. Mở màn là các khối nghi trượng với hình ảnh Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến qua lễ đài.

Sau đó là các khối diễu binh thuộc lực lượng Quân đội hùng dũng và uy nghiêm. Tất cả chiến sĩ thời điểm này đã tập luyện đi rất đều bước, kèm theo là tiếng quân nhạc rộng ràng.

Các chiến sĩ khối nữ Quân nhạc Việt Nam nổi bật với trang phục trắng kết hợp cùng mũ nồi đỏ thắm.

Các chiến sĩ khối Tác chiến không gian mạng. Đây là lá chắn an ninh mạng quốc gia, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân trước nguy cơ bị tấn công, xâm nhập từ bên ngoài.

Khối chiến sĩ Đặc công. Đặc công được mệnh danh là “quả đấm thép” của Quân đội, có khả năng chiến đấu linh hoạt, bí mật, bất ngờ, đánh hiểm, đánh nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Đây cũng là lực lượng tinh nhuệ với bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu được tôi luyện kỹ càng.

Các chiến sĩ khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sự hiện diện của nữ quân nhân tại các phái bộ giúp tăng tính hiệu quả trong tiếp xúc với phụ nữ, trẻ em và cộng đồng địa phương, từ đó góp phần giải quyết xung đột, hỗ trợ nhân đạo, tái thiết sau chiến tranh.

Khối chiến sĩ Phòng hóa. Bộ đội Phòng hóa có nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học và các chất độc nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho bộ đội và nhân dân.

Khối nữ sĩ quan thông tin. Các nữ sĩ quan thông tin chịu trách nhiệm truyền đạt mệnh lệnh, duy trì hệ thống chỉ huy từ sở chỉ huy đến các đơn vị chiến đấu, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, an toàn trong mọi tình huống.

Khối nữ chiến sĩ Quân y. Các nữ quân y đảm nhiệm chăm sóc, cấp cứu và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, nhân dân, cả trong thời bình lẫn khi chiến tranh xảy ra.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Nữ biệt động là những chiến sĩ đã từng hoạt động trong lòng địch, mưu trí, gan dạ, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.

Khối chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa trong đội hình diễu binh là biểu tượng của hỏa lực mạnh mẽ, sức răn đe và uy lực tấn công tầm xa của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù là hình ảnh tiêu biểu cho lực lượng tinh nhuệ, cơ động cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc nhiệm dù có khả năng tác chiến nhanh, đổ bộ đường không, thọc sâu, đánh hiểm, tạo thế bất ngờ trong chiến đấu.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam với các loại trang phục đặc trưng, mang đến hình ảnh đoàn kết, kiêu hãnh và tự hào của phụ nữ các dân tộc cùng chung tay gìn giữ hòa bình và bảo vệ Tổ quốc.

Các khối diễu binh Công an nhân dân nối tiếp lực lượng Quân đội.

Khối nữ Cảnh sát giao thông vừa trang nghiêm vừa duyên dáng, là đại diện cho lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn trên khắp nẻo đường của Tổ quốc.

Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm. Đây là lực lượng được huấn luyện võ thuật, bắn súng, tác chiến trong môi trường đô thị, giải cứu con tin, chống khủng bố, trấn áp tội phạm nguy hiểm.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các sĩ quan công an Việt Nam được cử đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại nhiều điểm nóng xung đột, góp phần bảo vệ dân thường, hỗ trợ tái thiết xã hội và giữ vững ổn định an ninh.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Kỵ binh có khả năng tuần tra, kiểm soát, cơ động nhanh ở nhiều địa hình, nhất là vùng rừng núi, biên giới, khu vực phức tạp mà phương tiện cơ giới khó tiếp cận.