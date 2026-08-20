Ô tô chết máy bị tàu hỏa tông văng, 5 người thoát nạn trong gang tấc

ARGENTINA – Đoạn video từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô chở 6 người bất ngờ chết máy, mắc kẹt trên đường ray trước khi bị đoàn tàu lao tới đâm mạnh.