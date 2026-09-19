Khoảnh khắc người đàn ông cứu bé gái lao ra đường ngay trước đầu ôtô

MEXICO – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi bé gái khoảng 3 tuổi bất ngờ chạy nhanh ra đường, may mắn được một người đàn ông kịp thời lao tới ứng cứu, thoát nạn ngay trước đầu ôtô.