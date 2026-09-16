Rùng mình cảnh đội cứu hộ kéo trăn 'khủng' ẩn nấp trên trần nhà ra ngoài

THÁI LAN – Một con trăn lưới dài 4,8 mét, nặng 66 kg bất ngờ chui lên trần nhà ở tỉnh Krabi, buộc lực lượng cứu hộ phải mất khoảng 2 giờ mới đưa được con vật ra ngoài.