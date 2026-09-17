Nhóm trộm táo tợn dùng xe nâng húc sập tường, tìm cách lấy cây ATM

ANH – Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm trộm táo tợn dùng xe nâng liên tục đâm vào một tòa nhà trên phố Halstead High Street, nhằm phá tường và tìm cách lấy trộm máy ATM.