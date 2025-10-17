Khoảnh khắc người dân TPHCM ngắm pháo hoa rực rỡ mừng năm mới 2026

Đúng 0h ngày 1/1/2026, bầu trời TPHCM rực rỡ pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân thành phố.