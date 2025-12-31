Tại Nhật Bản, rất nhiều người dân đã tập trung tại chùa Zojo-ji ở Tokyo để theo dõi lễ đánh chuông truyền thống "Joya no kane" vào đêm giao thừa. Sau khi lễ đánh chuông kết thúc, nhiều màn trình diễn pháo hoa đã diễn ra trên khắp xứ sở hoa anh đào để đón chào năm mới.

Pháo hoa tại Tokyo, Nhật Bản. Video: X

Đếm ngược chào năm mới ở Tokyo, Nhật Bản. Video: Inquirer

Tương tự Nhật Bản, Hàn Quốc cũng chào đón năm 2026 bằng lễ rung chuông tại Đình Bosingak cũng như những sự kiện đếm ngược thời gian và trình diễn pháo hoa tại các thành phố lớn.

Khoảnh khắc giao thừa tại Hàn Quốc. Video: IG

Pháo hoa mừng năm mới ở Hàn Quốc. Video: X

Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trực tiếp trước thời điểm giao thừa. Trong thông điệp của mình, ông Tập đánh giá cao những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, ca ngợi vị thế ngày càng nổi bật của Bắc Kinh trên trường quốc tế trong năm 2025.

Màn biểu diễn đánh trống mừng năm mới tại Trung Quốc. Video: BBC

Malaysia cũng tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm nổi tiếng để chào đón năm mới trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Malaysia và đảo Đài Loan (Trung Quốc) bắn pháo hoa vào đêm giao thừa 2026. Video: Sky News