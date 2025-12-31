Theo Sky News, New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên bước sang năm mới 2026. Vào thời khắc giao thừa, đã có rất nhiều người tập trung tại Tháp Bầu trời ở thành phố Auckland để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa đầy sắc màu.

Pháo hoa mừng năm mới 2026 tại Auckland, New Zealand. Video: Sky News

Tại Australia, người dân thành phố Sydney đã tập trung tại cầu cảng để tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Lễ tưởng niệm kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi màn bắn pháo hoa năm mới diễn ra vào nửa đêm.

"Lễ tưởng niệm sự kiện đã cho chúng ta thấy những giá trị tốt đẹp nhất của tinh thần Australia - lòng dũng cảm và sự trắc ẩn", Thủ tướng Anthony Albanese nói trong bài phát biểu mừng năm mới.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng Bondi ở Sydney, Australia. Video: IG

Trình diễn pháo hoa ở Sydney, Australia. Ảnh: EPA

Trình diễn pháo hoa ở Sydney, Australia. Video: Sky News