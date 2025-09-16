Khoảnh khắc ông bố lao như chớp, cứu con gái thoát nạn trong gang tấc

TRUNG QUỐC – Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh bé gái gặp tai nạn nguy hiểm, được người bố lao tới giải cứu trong gang tấc, khiến nhiều người thót tim.