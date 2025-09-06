Xe container lao xuyên trạm thu phí, húc văng xe cảnh sát trên cao tốc

THỔ NHĨ KỲ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe container bất ngờ mất lái, húc vào trạm thu phí trên cao tốc rồi lao thẳng vào xe cảnh sát đang đỗ bên đường.