Chàng trai TPHCM gây sốt với mô hình rồng, phượng hoàng 'thần thái' như thật

Chỉ trong không gian làm việc khoảng 20m2, Nguyễn Hải Âu (34 tuổi, TPHCM) vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú khi tạo ra các mô hình thủ công như hồ ly chín đuôi, kỳ lân hay rồng, phượng… sống động như thật, tinh xảo từng chi tiết.