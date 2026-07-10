Khoảnh khắc sạt lở kinh hoàng cuốn phăng nhiều phương tiện cùng người dân

ẤN ĐỘ – Vụ sạt lở đất do mưa lớn tại bang Kerala khiến dòng bùn đất khổng lồ đổ ập xuống công trường và tuyến đường, cuốn phăng nhiều phương tiện chỉ trong vài giây. Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mất tích.