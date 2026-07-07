Khoảnh khắc thủy phi cơ hạ cánh mạnh xuống sông, 8 người thoát nạn

MỸ - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc thủy phi cơ chở 8 người hạ cánh mạnh xuống sông East River ở thành phố New York, khiến nhiều hành khách hoảng loạn khi một phần máy bay bị ngập trong nước.