Chủ quan nhảy xuống hồ bơi nông, nam du khách 25 tuổi thiệt mạng

ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nam du khách 25 tuổi nhảy từ thành bể xuống khu vực hồ bơi nông tại một khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Malvan, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và tử vong.