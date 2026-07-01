SUV chạy tốc độ cao tông trúng xe con đang lùi trên cao tốc, 7 người thương vong

ẤN ĐỘ – Camera giám sát ghi lại tình huống va chạm giao thông nghiêm trọng khi một chiếc SUV chạy tốc độ cao lao thẳng vào ô tô con đang lùi trên cao tốc, khiến 7 người thương vong.