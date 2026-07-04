Xe Mercedes vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe Mercedes cố luồn lách vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dẫn đến va chạm liên hoàn với các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.