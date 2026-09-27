Ô tô mất kiểm soát, lùi trúng xe máy rồi đâm xuyên trung tâm thương mại

TRUNG QUỐC – Khoảnh khắc chiếc ô tô bất ngờ mất kiểm soát, lùi trúng xe máy rồi lao về phía trước, đâm xuyên lối vào một trung tâm thương mại ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, khiến 2 người bị thương.