Cảnh sát cảnh báo kịp thời, cứu 3 người trước cú đâm kinh hoàng trên cao tốc

TRUNG QUỐC – Khoảnh khắc thót tim xảy ra khi một gia đình 3 người vừa kịp trèo qua lan can đường cao tốc thì chiếc xe tải lao tới, đâm mạnh vào ôtô con đang gặp sự cố và dừng giữa làn tốc độ cao.