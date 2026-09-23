Xe BMW chạy tốc độ cao, đâm xuyên lan can cầu vượt, rơi mạnh xuống đất

ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc BMW chạy tốc độ cao bất ngờ mất kiểm soát, đâm xuyên thành cầu rồi lao xuống khu vực công trường bên dưới ở thành phố Mumbai, khiến 3 người thiệt mạng và một người bị thương nặng.