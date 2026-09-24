Thót tim cảnh xe đầu kéo mất kiểm soát, đâm loạn xạ, container văng xuống đường

THÁI LAN – Khoảnh khắc thót tim khi xe tải kéo rơ-moóc mất kiểm soát, đâm vào trụ cầu vượt trước khi lao sang làn đường bên cạnh và tông trúng một xe đầu kéo khác, khiến thùng container văng xuống đường.