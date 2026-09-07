Cố vượt đường ngang, xe đầu kéo

Khoảnh khắc tàu khách đâm văng xe đầu kéo mắc kẹt giữa đường ray

BA LAN – Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe đầu kéo đi vào đường ngang và bị mắc kẹt giữa đường ray trước khi bị tàu hỏa đâm trúng. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương và khoảng 300 hành khách phải sơ tán khỏi tàu.