Phóng xe máy tốc độ cao, người đàn ông bay thẳng vào xe buýt sau cú va chạm

COLOMBIA – Một người đi xe máy chạy tốc độ cao qua ngã tư, đâm trúng xe buýt rồi bị hất văng vào bên trong. Đáng chú ý, người này sau đó vẫn có thể tự đứng dậy và bước ra ngoài như chưa từng xảy ra va chạm.