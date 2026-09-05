Thót tim cảnh trực thăng Mi-8 hạ cánh khẩn cấp giữa dòng xe trên cao tốc

NGA – Đoạn video ghi lại cảnh một chiếc trực thăng Mi-8 hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc trên đảo Sakhalin, khiến nhiều phương tiện phải đánh lái sát vào vệ đường để tránh va chạm.