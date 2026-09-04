Cầu treo vừa khánh thành bất ngờ đứt cáp, hàng chục người bám cầu thoát nạn

INDONESIA – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cầu treo bất ngờ đứt cáp trong lễ khánh thành, khiến 50 người đang đi trên cầu hoảng loạn, bám chặt vào cầu để thoát nạn.