Ô tô phanh gấp giữa làn tốc độ cao để kịp rẽ lối ra trên cao tốc

Camera hành trình ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khi một ô tô con bất ngờ chuyển làn, phanh gấp để rời cao tốc tại nút giao, suýt gây tai nạn cho phương tiện đang di chuyển tốc độ cao phía sau.