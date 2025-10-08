Khoảnh khắc trực thăng huấn luyện gặp nạn, rơi trúng ô tô trong bãi đỗ

AUSTRALIA – Theo 9News, một chiếc trực thăng Robinson R22 đang trong quá trình huấn luyện bay thấp thì bất ngờ gặp sự cố, lao xuống đất và va chạm mạnh với một chiếc ô tô gần bãi đỗ xe sân bay Bankstown.