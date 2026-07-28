Khoảnh khắc xe buýt lao vào dải phân cách rồi lật úp, nhiều người mắc kẹt

ẤN ĐỘ – Camera giám sát ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng khi một chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách rồi lật úp trên Quốc lộ 66, bang Kerala.