Thót tim cảnh máy bay Boeing 777 cọ đuôi xuống đường băng, tia lửa bắn tung tóe

MỸ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay chở hàng Boeing 777-300ER của hãng Kalitta Air gặp sự cố khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Cincinnati/Bắc Kentucky, khiến phần đuôi cọ mạnh xuống đường băng và bắn ra hàng loạt tia lửa.