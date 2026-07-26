Xe tải mất lái húc văng xe máy, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

INDONESIA – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đi xe máy thoát chết trong gang tấc khi kịp nhảy khỏi xe trước đầu chiếc xe tải mất kiểm soát.