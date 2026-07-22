Tránh xe đạp lao sang đường đột ngột, ôtô xoay 180 độ trên quốc lộ

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc một chiếc ôtô đang vượt xe phải đánh lái gấp tránh người đi xe đạp bất ngờ cắt ngang đường, khiến phương tiện mất lái và xoay 180 độ ngay trên quốc lộ.