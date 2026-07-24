Kinh hoàng cảnh dãy nhà đổ sập xuống dòng lũ dữ, bị cuốn trôi trong chớp mắt

ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một dãy cửa hàng bất ngờ đổ sập xuống dòng lũ dữ dội và nhanh chóng bị cuốn trôi tại thị trấn Magam.